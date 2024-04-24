Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagi-Bagi Jabatan Raden Wijaya ke Pengikutnya Usai Dinobatkan Jadi Raja Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:43 WIB
Bagi-Bagi Jabatan Raden Wijaya ke Pengikutnya Usai Dinobatkan Jadi Raja Majapahit
Raden Wijaya (Foto: Ist)
A
A
A

MALANG - Raden Wijaya menjadi raja pertama di Kerajaan Majapahit. Perjalanan Raden Wijaya mendirikan kerajaan bukanlah hal mudah, ia harus menghadapi dengan dua pasukan berbeda yakni Kediri dan Tartar dari dataran Tiongkok.

Penobatan Raden Wijaya sebagai raja pun akhirnya diiringi dengan pengangkatan para pengikutnya. Para pengikut ini memang cukup setia mendampingi Raden Wijaya dalam berjuang mendirikan sebuah kerajaan. Mereka berjasa sejak saat Raden Wijaya masih di Kerajaan Singasari di bawah kekuasaan mertuanya Kertanagara.

Dari beberapa pengikutnya, juga terdapat sahabat sang raja hingga beberapa anggota keluarga sahabatnya. Arya Wiraraja menjadi salah satu sahabat yang penting, yang akhirnya diganjar dengan jabatan strategis. Tak cuma jabatan, Raden Wijaya juga memberi daerah status khusus Madura dan diberi wilayah otonom di Lumajang hingga Blambangan.

Nambi yang juga memiliki jasa diangkat menjadi Rakryan Mahapatih atau setara perdana menteri, dikutip dari "Sandyakala di Timur Jawa 1042 - 1527 M : Kejayaan dan Keruntuhan Kerajaan Hindu dari Mataram Kuno II hingga Majapahit". Ranggalawe menjadi Rakyan Mahamantri Agung diangkat sebagai Adipati Tuban. Kemudian Lembu Sora yang menemani Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran Jayakatwang, dinobatkan sebagai Patih Daha (Kadiri).

Selain itu, nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman Raja Kertarajasa yang sesuai Piagam Penanggungan tahun 1296 yang mengisi Mahamentri Katrini, mulai dari jabatan Rakryan Menteri Hino yang diisi Dyah Pamasi, Rakyan Menteri Halu : Dyah Singlar, Rakyan Menteri Sirikan: Dyah Palisir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement