Tiba di Kertanegara, Prabowo dan Gibran Akan Berangkat Bareng ke KPU

JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di kediaman Prabowo kawasan Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya nanti bakal berangkat bersama-sama dari Kertanegara menuju KPU RI.

Berdasarkan pantauan, Prabowo Subianto tiba di kediamannya pada sekira pukul 09.05 WIB menggunakan mobil Alphard warna putih bernopol B 108 PSD. Prabowo sebelumnya berada di kawasan Widya Chandra hingga akhirnya mendatangi kediamannya di Kertanegara.

Prabowo pun tak menyapa awak media, dia langsung masuk ke dalam rumahnya begitu mobilnya tiba di dalam area rumahnya. Tak lama setelah kedatangan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka pun tiba di rumah Kertanegara.

Sama halnya dengan Prabowo, Gibran pun tak menyapa awak media. Gibran langsung masuk ke dalam rumah milik Prabowo tersebut untuk nantinya berangkat bersama-sama ke KPU RI dari Kertanegara.

Adapun KPU RI rencananya bakal menggelar rapat pleno penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024 ini pada Rabu 24 April 2024. Paslon yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kemarin pun bakal menghadiri kegiatan tersebut nantinya.

(Arief Setyadi )