INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Penetapan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Jokowi: Harus Mempersiapkan Diri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:18 WIB
Penetapan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Jokowi: Harus Mempersiapkan Diri
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyiapkan perencanaan untuk pemerintahan ke depan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja usai pelantikan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam menanggapi perihal penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres terpilih 2024-2029, Rabu (24/4/2024) hari ini oleh KPU.

"Hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa, presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja," kata Jokowi di ICE BSD, Tanggerang, Rabu (24/4/2024).

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Menurutnya, keputusan MK tersebut telah bersifat final dan mengikat.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
      
