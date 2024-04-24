Momen Gibran Ngobrol Santai dengan Anies saat Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih

JAKARTA - Wakil presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka terlihat mengobrol santai dengan Anies Baswedan saat penetapan Presiden-Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI, di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berdasarkan pantauan yang dilihat dalam akun YouTube KPU, Gibran duduk persis di sebelah Anies Baswedan. Usai memberikan salam, Gibran berbicara dengan Anies Baswedan.

Pembicaraan itu pun ditanggapi oleh Anies dengan senyum lebar. Lalu pembicaraan diakhiri dengan anggukan Gibran yang kemudian acara dimulai.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Rabu (24/4/2024).