HOME NEWS NASIONAL

Tak Siapkan Tim Transisi, Jokowi Sebut Peralihan Pemerintahan Bakal Berjalan Mulus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:44 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan menyiapkan tim transisi untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ndak, Ndak, Ndak (ada tim transisi)," kata Jokowi dalam keterangannya di ICE BSD, Tanggerang, Rabu (24/4/2024).

Meski begitu, Jokowi menyebut pihaknya telah menyiapkan transisi agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja usai dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang.

 BACA JUGA:

"Kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden dan wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyiapkan perencanaan untuk pemerintahan kedepan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan bis langsung bekerja usai pelantikan.

BACA JUGA:

Halaman: 1 2
1 2
      
