HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres, Anies-Muhaimin Asyik Sibuk Main HP

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:48 WIB
Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres, Anies-Muhaimin Asyik Sibuk Main HP
Prabowo-Gibran/Foto:ist
A
A
A

JAKARTA -Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tampak sibuk mengobrol dengan Menkominfo Budi Arie yang juga merupakan tim pemenangan 02.

Berdasarkan pantauan yang dilihat dalam akun YouTube KPU RI, tampak terlihat Gibran mendengarkan Budi Arie berbicara dan Gibran sempat mengacungkan jempol kepada Budi Arie. Tak lama, Prabowo juga ikut menoleh kebelakang dan ikut berbicara dengan Budi Arie.

Sementara itu, tepat disamping Gibran, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga tengah sibuk dengan dunianya sendiri. Dimana Anies terlihat tengah menunjukkan informasi melalui telepon genggam yang dipegang Muhaimin Iskandar.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu (24/4/2024).

Diketahui, penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Senin (21/4/2024) lalu.

Ketua KPU, Hasil Asyari membacakan berita acara rapat pleno penetapan capres-cawapres terpilih yakni, Berita Acara : 252/PL.01.9-BA/05/2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

