HOME NEWS NASIONAL

AHY: Kader Gembira Demokrat Kembali ke Pemerintahan 8 Bulan Lebih Awal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:50 WIB
AHY: Kader Gembira Demokrat Kembali ke Pemerintahan 8 Bulan Lebih Awal
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan perasaan gembira kader Partai Demokrat. Agus mengatakan hal ini lantaran partai berlambang mercy itu kembali masuk di dalam pemerintahan.

"Saya merasakan kegembiraan kader Partai Demokrat serta sukacita yang diiringi rasa syukur kepada Allah SWT atas kembalinya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan nasional saat ini, bahkan delapan bulan lebih awal dari yang kita bayangkan sebelumnya," kata Agus di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (24/4/2024).

Agus mengatakan, kegembiraan dari kader-kader partainya bukanlah berlebihan. Sebab menurutnya, Demokrat memang mempunyai misi untuk kembali ke pemerintahan.

"Kegembiraan para kader tidaklah berlebihan, sejatinya misi utama Partai Demokrat pada Pemilu 2024 yang kita rumuskan dalam berbagai rapat pimpinan nasional adalah kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional," sambungnya.

Menyusul kembalinya Demokrat ke partai pemerintahan, kata Agus, menandakan Partai Demokrat akan membuktikan tekad dan komitmen dalam memperjuangkan hak rakyat. Mantan Perwira Menengah TNI itu memastikan harapan masyarakat akan terus disuarakan di seluruh kesempatan.

"Perjuangan kita harus bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat," tutupnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
