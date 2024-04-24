Ma'ruf Amin Apresiasi Presiden Terpilih Prabowo Akan Rangkul Semua Pihak

BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengapresiasi Prabowo Subianto yang akan merangkul semua pihak setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden terpilih.

Penetapan Prabowo ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Pertama seperti pernah saya sampaikan bahwa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sebaiknya semua menerima keadaan itu," kata Wapres usai menghadiri acara Rakornas Penanggulangan Bencana, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024).