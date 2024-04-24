Moeldoko Lantik Wandy Tuturoong dan Rumadi Jadi Deputi KSP

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melantik Wandy Nicodemus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Sebagai informasi, Wandy Nicodemus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani. Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada Pilpres 2024.

Dalam sambutannya, Moeldoko menekankan pelantikan dua Deputi baru di lingkungan Kantor Staf Presiden menjadi momentum penting untuk terus berjuang meneruskan legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia mendorong Deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024 dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

“Dalam asas serangan, di mana kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 nanti dengan terus menjaga legacy dari Presiden,” kata Moeldoko.

“Saya ingin mengingatkan bahwa tidak boleh ada momentum yang berhenti, gunakan momentum ini sebaik-baiknya dan gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden,” sambungnya.