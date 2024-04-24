Presiden Jokowi Melayat ke Rumah Duka Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayat ke rumah duka Mooryati Soedibyo yang meninggal dunia pada Rabu (24/4/2024) dini hari. Pendiri Mustika Ratu itu mengembuskan napas terakhirnya pada usia 96 tahun.

Pantauan di rumah duka berlokasi di Jalan Mangunkusumo No.69 Menteng Jakarta Pusat Rabu (24/4/2024), Presiden Jokowi tiba sekitar Pukul 11.40 WIB dengan penjagaan ketat oleh sejumlah paspampres.

Mengenakan baju batik, Jokowi langsung memasuki rumah duka dan sempat menyapa pelayat yang menyambut kedatangannya.

Kemudian dilanjutkan sholat bersama, sebelum jenazah Mooryati Soedibyo dimakamkan di Taman pembibitan obat tradisional mustika ratu Jalan Veteran No.3, Tapos Desa Citapen, Ciawi Jawa Barat setelah bakda dzuhur.

Turut hadir Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung hingga sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, kabar ini disampaikan oleh Corporate PR & Promotion Manager Mustika Ratu Mega Angkasa.

"Telah meninggal dunia dalam kedamaian Ibu DR Hj. BRA Mooryati Soedibyo pada hari Rabu jam 1.00 WIB dini hari tanggal 24 April 2024 pada usia 96 tahun," tulis pesan yang disampaikan Mega.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah rencananya akan dibawa ke Tapos, Bogor untuk dimakamkan usai Zuhur.

"Apabila almarhumah mempunyai kesalahan dan kekhilafan, baik tutur kata, perilaku semasa hidupnya, mohon dimaafkan dan semoga khusnul khotimah. Amin," sambung pesan tersebut.

Sekadar informasi, Mooryati merupakan cucu Raja Kasunanan Surakarta Paku Buwono X. Sejak kecil, ia terbiasa merias wajahnya sendiri dan putri-putri keraton. Kemampuan ini lah yang akhirnya membuat dia terjun ke industri kosmetik.

Bisnis jamu dan kosmetiknya dimulai dari skala kecil sejak tahun 1973 silam. Ia juga sempat mengalami jatuh bangun hingga akhirnya bisa mendirikan Mustika Ratu pada 1975.