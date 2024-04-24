Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ma'ruf Amin Akan Bertemu Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |12:29 WIB
Ma'ruf Amin Akan Bertemu Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Sore Ini
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dikabarkan akan bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres terpilih pada sore ini, Rabu (24/4/2024). Meski begitu, belum ada informasi resmi lokasi pertemuan ini diadakan.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga memastikan akan ada pertemuan usai Gibran ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Wapres.

“Saya kira nanti pasti kita akan bertemu Pak Wapres baru, saya tidak tahu apa hari ini apa hari besok, mungkin akan ada pertemuan,” ungkap Wapres Ma'ruf usai menghadiri acara Rakornas Penanggulangan Bencana, di Bandung, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
