Momen Langka Prabowo Cengkeram Erat Badan Anies Usai Pidato Presiden Terpilih

JAKARTA -Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menggenggam badan Anies Baswedan usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Presiden bersama wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Rabu (24/4/2024).

Berdasarkan pantauan yang dilihat dari YouTube KPU RI, dimana usai berpidato di tengah podium tampak Prabowo dan Gibran bersalaman Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar.

Pada saat berjabat tangan dengan Anies, sikap Prabowo tampak berbeda. Dimana dirinya terlihat menjabat tangan anies dengan erat.

Bahkan badan Anies sempat dicengkeram beberapa kali oleh Prabowo sambil digoyang-goyangkan. Melihat tindakan itu, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka hanya tersenyum ke arah Anies Baswedan.

Lalu keduanya tampak berbicara sedikit, Anies pun terlihat juga memegang Prabowo. Kemudian diakhiri bersalaman dengan Gibran.

Usai bersalam-salaman dengan Anies Baswedan dan Muhaimin. Prabowo-Gibran juga tampak menyalami semua anggota parpol dan pejabat yang hadir.

Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4). Prabowo sempat menyinggung pasangan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya.

Dalam acara penetapan itu, hanya pasangan calon nomor urut 1 yang hadir. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tidak menghadiri acara itu.

Prabowo menyinggung Anies dan Cak Imin saat menyampaikan bahwa kontestasi Pemilu Presiden telah selesai. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mengetahui persis rasanya menjadi kontestan yang kalah.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita," kata Prabowo, Rabu (24/4/2024).

Menurutnya, debat yang telah terjadi justru refleksi dari bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi.

Mantan Danjen Kopassus ini menyebut, bahwa debat-debat yang tajam justru tuntutan dari masyarakat dalam menentukan pilihan terbaiknya.