Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Jabat Tangan Titiek Soeharto Usai Ditetapkan Presiden Terpilih

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:08 WIB
Momen Prabowo Jabat Tangan Titiek Soeharto Usai Ditetapkan Presiden Terpilih
Prabowo Subianto jabat tangan Titiek Soeharto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto terlihat menjabat tangan mantan istrinya, Titiek Soeharto usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) di KPU RI, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan yang dilihat dari akun YouTube KPU RI, penetapan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 ditutup dengan pembacaan doa. Lalu diakhiri bersalam-salaman dengan seluruh pihak yang berada di dalam ruangan.

Tampak terlihat, Prabowo bersalaman dengan Titiek Soeharto. Lalu beberapa kali, Titiek terlihat tersenyum dan mengobrol sebentar dengan Prabowo.

Titiek pun ditemani oleh sang anak, Didiet Hediprasetyo yang berada tepat di samping Titiek. Usai bersalaman, keduanya tampak keluar meninggalkan ruangan terlebih dahulu tidak bersaman dengan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sempat menyinggung pasangan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya.

Dalam acara penetapan itu, hanya pasangan calon nomor urut 1 yang hadir. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tidak menghadiri acara itu.

Prabowo menyinggung Anies dan Cak Imin saat menyampaikan bahwa kontestasi Pemilu Presiden telah selesai. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mengetahui persis rasanya menjadi kontestan yang kalah.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita," kata Prabowo, Rabu (24/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement