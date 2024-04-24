Momen Prabowo Jabat Tangan Titiek Soeharto Usai Ditetapkan Presiden Terpilih

JAKARTA - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto terlihat menjabat tangan mantan istrinya, Titiek Soeharto usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) di KPU RI, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan yang dilihat dari akun YouTube KPU RI, penetapan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 ditutup dengan pembacaan doa. Lalu diakhiri bersalam-salaman dengan seluruh pihak yang berada di dalam ruangan.

Tampak terlihat, Prabowo bersalaman dengan Titiek Soeharto. Lalu beberapa kali, Titiek terlihat tersenyum dan mengobrol sebentar dengan Prabowo.

Titiek pun ditemani oleh sang anak, Didiet Hediprasetyo yang berada tepat di samping Titiek. Usai bersalaman, keduanya tampak keluar meninggalkan ruangan terlebih dahulu tidak bersaman dengan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sempat menyinggung pasangan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya.

Dalam acara penetapan itu, hanya pasangan calon nomor urut 1 yang hadir. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tidak menghadiri acara itu.

Prabowo menyinggung Anies dan Cak Imin saat menyampaikan bahwa kontestasi Pemilu Presiden telah selesai. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mengetahui persis rasanya menjadi kontestan yang kalah.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita," kata Prabowo, Rabu (24/4/2024).