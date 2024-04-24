Prabowo Dikabarkan Temui Cak Imin Siang Ini, Karpet Merah Digelar di Markas PKB

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketuk PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (24/4/2024) siang ini. Diketahui, pertemuan silaturahmi dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat petugas PKB mulai menggelar karpet merah di pintu masuk Kantor DPP. Terlihat pula area parkir telah steril.

Selain itu, sejumlah elite PKB mulai dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar; Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan lainnya.