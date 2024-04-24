Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Pertandingan Selesai, Kini Rakyat Menuntut Seluruh Unsur Bekerja Sama

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:43 WIB
Prabowo: Pertandingan Selesai, Kini Rakyat Menuntut Seluruh Unsur Bekerja Sama
Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kontestasi politik telah selesai. Ia mengajak seluruh unsur untuk bekerja sama dalam membangun negeri.

“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai. Pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan,” kata Prabowo usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, Rabu (24/4/2024).

Menurutnya, setelah Pemilu 2024 selesai, kini rakyat menuntut agar seluruh unsur bisa bekerja dan berjuang bersama untuk membawa kebaikan, kesejahteraan dan memberantas korupsi di tanah air.

“Tetapi setelah ini, rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama. Harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia,” ujar dia.

“Ini tuntutan rakyat kita harus bersatu, kita harus rukun apakah bersatu itu ada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sama-sama kita berjuang untuk rakyat Indonesia sama-sama kita berjuang untuk secepat-cepatnya kita membawa kebaikan peningkatan untuk rakyat kita tidak boleh ada rakyat kita anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan itu pandangan saya,” sambung dia.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu (24/4/2024).

Diketahui, penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Senin (21/4/2024) lalu.

