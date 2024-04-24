Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Sayangkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh DK PBB

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:00 WIB
Wapres Sayangkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh DK PBB
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyangkan Palestina yang gagal menjadi anggota penuh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dikarenakan veto dari Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu anggota tetap.

“Kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina, yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian diveto oleh Amerika, sehingga terjadinya kecewaan negara walaupun memperoleh suara terbanyak,” ungkap Wapres usai menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024).

Sebelumnya, melalui akun resmi di X, MoFa Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), menegaskan kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.

“Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah,” cuit Kemlu RI.

Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement