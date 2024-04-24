Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Terlaksana dengan Aman dan Tertib

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:52 WIB
Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Terlaksana dengan Aman dan Tertib
Prabowo dan Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah membuat Pemilu 2024 berjalan aman dan tertib.

“Juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo atas pemikirannya sehingga Pemilu terlaksana dengan baik, tertib dan aman,” kata Prabowo usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, Rabu (24/4/2024).

Selain ke Jokowi, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya penghormatan saya kepada saudara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” ujarnya.

“Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung tokoh masyarakat tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement