Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Terlaksana dengan Aman dan Tertib

JAKARTA - Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah membuat Pemilu 2024 berjalan aman dan tertib.

“Juga saya ucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo atas pemikirannya sehingga Pemilu terlaksana dengan baik, tertib dan aman,” kata Prabowo usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, Rabu (24/4/2024).

Selain ke Jokowi, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya penghormatan saya kepada saudara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” ujarnya.

“Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung tokoh masyarakat tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.