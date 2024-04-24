Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Singgung soal Senyum Berat Kekalahan di Pilpres, Begini Reaksi Anies

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:09 WIB
Prabowo Singgung soal Senyum Berat Kekalahan di Pilpres, Begini Reaksi Anies
Prabowo Subianto saat pidato usai penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih bersama Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar KPU)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan merespons ucapan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto yang mengaku memahami posisi kontestan yang kalah. Anies mengaku biasa aja atas pernyataan tersebut.

“Biasa aja, nggak ada yang khusus tadi dibicarakan,” kata Anies usai menghadiri acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU, Rabu (24/4/2024).

Anies mengatakan, perihal senyum berat itu bisa ditanyakan lagi ke Prabowo karena memang pernah mengalaminya. Anies mengaku biasa-biasa saja saat hadir di agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU.

"Kalau itu tanya ke beliau yang alamin, kalau kita biasa-biasa aja ya," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 24 April. Prabowo sempat menyinggung pasangan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya.

Dalam acara penetapan itu, hanya pasangan calon nomor urut 1 yang hadir. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tidak menghadiri acara itu.

Prabowo menyinggung Anies dan Cak Imin saat menyampaikan bahwa kontestasi Pilpres telah selesai. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mengetahui persis rasanya menjadi kontestan yang kalah.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita," kata Prabowo, Rabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement