Prabowo Singgung soal Senyum Berat Kekalahan di Pilpres, Begini Reaksi Anies

Prabowo Subianto saat pidato usai penetapan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih bersama Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar KPU)

JAKARTA - Pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan merespons ucapan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto yang mengaku memahami posisi kontestan yang kalah. Anies mengaku biasa aja atas pernyataan tersebut.

“Biasa aja, nggak ada yang khusus tadi dibicarakan,” kata Anies usai menghadiri acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU, Rabu (24/4/2024).

Anies mengatakan, perihal senyum berat itu bisa ditanyakan lagi ke Prabowo karena memang pernah mengalaminya. Anies mengaku biasa-biasa saja saat hadir di agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU.

"Kalau itu tanya ke beliau yang alamin, kalau kita biasa-biasa aja ya," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya usai ditetapkan sebagai Presiden Terpilih Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 24 April. Prabowo sempat menyinggung pasangan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya.

Dalam acara penetapan itu, hanya pasangan calon nomor urut 1 yang hadir. Sementara, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tidak menghadiri acara itu.

Prabowo menyinggung Anies dan Cak Imin saat menyampaikan bahwa kontestasi Pilpres telah selesai. Menteri Pertahanan itu pun mengaku mengetahui persis rasanya menjadi kontestan yang kalah.

"Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita," kata Prabowo, Rabu.