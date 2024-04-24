Prabowo: Pertandingan Selesai Saatnya Rakyat Rukun!

JAKARTA - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan, kontestasi Pilpres 2024 telah usai. Sehingga dia meminta masyarakat untuk kembali rukun karena hal itu sesuai dengan harapan dan tuntunan bangsa.

"Pertandingan selesai sekarang saatnya rakyat berharap dan saya berharap untuk pimpinan elite pimpinan politik pimpinan akademisi pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun ini harapan dan tuntutan rakyat kita,"kata Prabowo kepada wartawan di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

"Berbeda adalah baik, kita debat tidak ada masalah, kita adu argumen adu gagasan tapi tujuannya harus sebesar besarnya kepentingan kebaikan kesejahteraan kemakmuran rakyat kita,"sambungnya.

Dia juga mengajak semua elemen bangsa bersatu menyatukan kekuatan. Serta meninggalkan perasaan tersinggung satu sama lain.

"Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa tinggalkan perasaan perasaan tinggalkan sakit hati,"ujar Prabowo.