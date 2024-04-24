Prabowo Terkesan Sikap Anies-Cak Imin yang Hadir di Penetapan KPU

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucap terima kasih ke semua pihak dan menghargai serta menghormati kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) saat pleno penetapan di KPU pada Rabu (24/4/2024) hari ini.

"Saya pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih ke semua pihak, terutama saya menghargai, sangat menghormati dan terkesan dengan kehadiran saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Paslon 01 hadir di situ bersama-sama, menerima keputusan KPU," kata Prabowo di Kantor DPP PKB.

Prabowo menegaskan bahwa Pemilu 2024 telah selesai. Menurutnya kontestasi yang dijalani bagian dari demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian demokrasi, kedaulatan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai kontestasi Pilpres 2024 cukup tajam. Rakyat bisa melihat calon pemimpin adu argumentasi hingga gagasan.