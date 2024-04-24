Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terkesan Sikap Anies-Cak Imin yang Hadir di Penetapan KPU

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |16:56 WIB
Prabowo Terkesan Sikap Anies-Cak Imin yang Hadir di Penetapan KPU
Prabowo Subianto dan Cak Imin. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucap terima kasih ke semua pihak dan menghargai serta menghormati kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) saat pleno penetapan di KPU pada Rabu (24/4/2024) hari ini.

"Saya pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih ke semua pihak, terutama saya menghargai, sangat menghormati dan terkesan dengan kehadiran saudara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Paslon 01 hadir di situ bersama-sama, menerima keputusan KPU," kata Prabowo di Kantor DPP PKB.

BACA JUGA:

Prabowo: Pertandingan Selesai Saatnya Rakyat Rukun! 

Prabowo menegaskan bahwa Pemilu 2024 telah selesai. Menurutnya kontestasi yang dijalani bagian dari demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian demokrasi, kedaulatan rakyat," ujarnya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Prabowo menilai kontestasi Pilpres 2024 cukup tajam. Rakyat bisa melihat calon pemimpin adu argumentasi hingga gagasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement