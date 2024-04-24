AHY Sambangi Istana Sore Ini, Ada apa?

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024) sore ini.

AHY mengaku ingin menghadiri rapat terbatas terkait dengan percepatan investasi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Terkait dengan percepatan investasi dan pembangunan di IKN," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Dalam rapat terbatas tersebut, kata AHY, turut hadir juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

"Saya menghadiri undangan rapat terbatas dengan bapak presiden bersama juga dengan menteri investasi dan kepala IKN," kata AHY.

(Fakhrizal Fakhri )