Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wow! Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |17:06 WIB
Wow! Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan Eks Kasubag Rumah Tangga Kementerian Pertanian (Kementan), Isnar Widodo dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Dalam ruang sidang, Isnar mengungkapkan, adanya permintaan rembes dari acara ulang tahun anak Kemal Redindo Syahrul Putra yang sekaligus cucu SYL ke pihak Kementerian Pertanian.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi perihal adanya permintaan uang dari beberapa anggota keluarga SYL.

"Selain anak Pak Menteri Tita (Indira Chunda Tita), siapa lagi?," tanya Rianto.

"Putranya Pak Menteri yang laki," jawab Isnar.

Isnar menjelaskan, orang yang ia maksud adalah Kemal Redindo Syahrul Putra. Hakim pun mencecar saksi perihal pengetahuan saksi soal Kemal Redindo.

"Saudara kenal? Ketemu langsung?," tanya Rianto.

"Kalau permintaan gak lewat langsung yang Mulia. Lewat Panji atau Aliandri," jawab Isnar.

Isnar kemudian menyebutkan, Aliandri merupakan orang kepercayaan Kemal Redindo yang tinggal di Makassar.

"Itu yang datang Aliandri? Apa permintaannya? Jamuan makan juga?," tanya Rianto.

"Jamuan makan juga," jawab Isnar.

"Sama apa lagi?," cecar Rianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement