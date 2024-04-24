Wow! Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan Eks Kasubag Rumah Tangga Kementerian Pertanian (Kementan), Isnar Widodo dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Dalam ruang sidang, Isnar mengungkapkan, adanya permintaan rembes dari acara ulang tahun anak Kemal Redindo Syahrul Putra yang sekaligus cucu SYL ke pihak Kementerian Pertanian.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi perihal adanya permintaan uang dari beberapa anggota keluarga SYL.

"Selain anak Pak Menteri Tita (Indira Chunda Tita), siapa lagi?," tanya Rianto.

"Putranya Pak Menteri yang laki," jawab Isnar.

Isnar menjelaskan, orang yang ia maksud adalah Kemal Redindo Syahrul Putra. Hakim pun mencecar saksi perihal pengetahuan saksi soal Kemal Redindo.

"Saudara kenal? Ketemu langsung?," tanya Rianto.

"Kalau permintaan gak lewat langsung yang Mulia. Lewat Panji atau Aliandri," jawab Isnar.

Isnar kemudian menyebutkan, Aliandri merupakan orang kepercayaan Kemal Redindo yang tinggal di Makassar.

"Itu yang datang Aliandri? Apa permintaannya? Jamuan makan juga?," tanya Rianto.

"Jamuan makan juga," jawab Isnar.

"Sama apa lagi?," cecar Rianto.