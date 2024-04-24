Gibran Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Minta Petuah sebagai Senior

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Wapres Ma’ruf Amin. Dalam pertemuannya, Gibran yang baru saja ditetapkan sebagai Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu meminta petuah kepada Wapres Ma’ruf sebagai senior.

“Alhamdulillah, sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini, kami memohon bimbingan petuah-petuah, petunjuk dari beliau karena bagaimanapun beliau itu seorang senior, mentor, dan juga seorang Wakil Presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini,” ungkap Gibran di Kediaman Resmi Wapres, Jl, Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Gibran mengatakan pertemuan keduanya dalam suasana sangat hangat. Dia mengatakan Wapres menjelaskan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden itu sangat penting. Wapres Ma’ruf mengibaratkan sinergi Wapres dan Presiden ibarat permainan badminton.

“Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya, jadi harus kompak ya, seperti permainan double di badminton jadi harus saling sinergi saling backup satu sama lain dan juga sekali lagi Presiden dan Wakil Presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain,” ujarnya.