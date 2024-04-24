Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:03 WIB
Partai Hanura (Foto: istimewa/Okezone)
Partai Hanura (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024. Pembukaan pendaftaran ini berlaku secara nasional.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) menekankan bahwa pendaftaran dapat dilakukan sejak 24 April, hingga 24 Mei 2024. “Saya sudah memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC seluruh Indonesia untuk membuka pendaftaran," katanya, Rabu (24/4/2024).

Hanura lebih mengutamakan kader, ketimbang tokoh luar partai. Meski demikian, dipastikannya proses uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah dilakukan dengan tetap mementingkan kepentingan rakyat.

"Artinya bakal calon kepala daerah yang memiliki integritas antikorupsi, kolusi dan nepotisme. Harus berkomitmen kuat membangun daerah dan memiliki keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Oso menjelaskan, proses penjaringan calon kepala daerah tingkat II akan dilakukan oleh pengurus kabupaten/kota. Sementara, penjaringan calon gubernur atau wakil gubernur dilakukan pengurus DPP Hanura.

"DPP melalui tim penyeleksi pusat akan selalu membuka komunikasi secara intensif dengan DPD dan DPC Partai Hanura," ucapnya. Agar proses penjaringan calon kepala daerah berjalan lancar dan menghasilkan pasangan calon kepala daerah yang mampu memenangkan Pilkada,” ujarnya.

