HOME NEWS NASIONAL

Wapres Tak Titip Program untuk Dilanjutkan ke Gibran Rakabuming

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:10 WIB
Wapres Tak Titip Program untuk Dilanjutkan ke Gibran Rakabuming
Wapres bertemu Gibran Rakabuming Raka (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan dirinya tidak menitipkan program-program agar bisa dilanjutkan oleh Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, usai pertemuan keduanya di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

"Nggak (ada program titipan). Jadi, nanti yang diceritakan Wapres itu tugas yang diberikan Presiden Jokowi skrg adalah ini, ini, ini. Seperti yang Anda ketahui Semuanya misalnya ada papua, kemiskinan, stunting, ekonomi syariah, dan seterusnya," ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

Masduki menambahkan bahwa Gibran pada pertemuan yang berlangsung cukup hangat dan cair ini, menyampaikan dirinya masih fokus bekerja sebagai Walikota Solo.

“Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres ke Solo untuk meresmikan satu destinasi wisata yang sekarang masih belum selesai [pembangunannya], masih diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Jadi kira-kira Wapres akan meresmikan itu, kira-kira bulan Juni atau Juli,” ungkapnya.

“Wapres mengibaratkan itu, Wapres tidak punya stempel, tidak ada keputusan dari Wapres, sehingga hanya menerima penugasan dari Presiden. Mungkin penugasan dari Presiden dalam hal ini Pak Prabowo [nanti], bisa sama, tapi juga bisa beda,” tambah Masduki.

Lebih dari itu, sambung Jubir, kedua tokoh yang merupakan Wapres tertua dan Wapres termuda dalam sejarah Indonesia tersebut, dalam pertemuan ini juga banyak bercerita mengenai pengalaman masing-masing.

“Wapres bercerita bagaimana [dirinya] berkunjung ke Abu Dhabi, pernah salat di Masjid Jokowi, sementara sampai sekarang Pak Jokowi [sendiri] juga belum sempat ke sana,” ungkap Jubir.

“Ceritanya santai, hangat, tapi ada beberapa wejangan penting yang disampaikan oleh Wapres tentang keberlanjutan bagaimana agar masyarakat Indonesia betul-betul bisa menikmati Indonesia Emas tahun 2045, karena kondisi internal saat ini sangat bagus,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
