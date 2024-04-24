Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Begini Penjelasan Mahfud MD

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:16 WIB
Tak Hadiri Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Begini Penjelasan Mahfud MD
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD, tidak hadir dalam acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden di KPU RI. Dia beralasan, tidak hadir dalam acara itu dikarenakan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai.

"Saya tidak tahu kalau ada undangan, baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon ini Bapak ke KPU tidak, ada apa saya bilang, ya terus diberti tahu acara penetapan, jadi waktunya tidak terkejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan," kata Mahfud, Rabu (24/04/2024).

Mahfud menuturkan bahwa saat ini memang sudah tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena LO atau koordinator-koordinator yang ada sudah tidak aktif. Apalagi, kini Mahfud sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan atau dihadiri.

Terutama, lanjut Mahfud, setelah vonis Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024 sudah dijatuhkan dua hari lalu. Mahfud kini sudah membuka kembali komunikasi dengan teman-teman yang selama ini ditutup lantaran pencawapresan.

Ia menegaskan, selama ini demi menghindari ada tendensi politik memang sempat mengurangi komunikasinya dengan teman-teman dari berbagai kalangan. Karenanya, banyak kegiatan yang harus dilakukan karena komunikasi sudah kembali terjalin.

"Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan tapi selama running untuk pilpres cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK," ujar Mahfud.

Halaman:
1 2
      
