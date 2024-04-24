Tak Hadiri Penetapan Presiden Terpilih, Ganjar Pranowo: Saya di Jogja Jadi Tak Bisa Hadir

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo mengaku tidak menerima undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pranowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak itu, enggak, enggak (tidak menerima undangan). Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya Pak Ganjar dateng enggak, aku malah ora entuk undangan e (saya malah tidak dapat undangannya)," kata dia saat ditemui di Jogja, Rabu (24/04/2024).

Berdasarkan informasi dari stafnya, Ganjar mengetahui bahwa undangan tersebut hanya ditujukan kepada ketua partai politik. Sedangkan, Ganjar baru mengetahui undangan untuk dirinya dari KPU pada pagi hari.

"Saya baru terima pagi ini. Semalam saya tanya staf saya tidak ada undangan," ucapnya.

Meski sudah mengetahui di pagi harinya, Ganjar mengaku tidak bisa hadir ke KPU di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih karena sedang berada di Yogyakarta.

"Kebetulan saya di Jogja, jadi tidak bisa hadir," kata Ganjar.