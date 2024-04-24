Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Hadiri Penetapan Presiden Terpilih, Ganjar Pranowo: Saya di Jogja Jadi Tak Bisa Hadir

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:24 WIB
Tak Hadiri Penetapan Presiden Terpilih, Ganjar Pranowo: Saya di Jogja Jadi Tak Bisa Hadir
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo mengaku tidak menerima undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pranowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak itu, enggak, enggak (tidak menerima undangan). Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya Pak Ganjar dateng enggak, aku malah ora entuk undangan e (saya malah tidak dapat undangannya)," kata dia saat ditemui di Jogja, Rabu (24/04/2024).

Berdasarkan informasi dari stafnya, Ganjar mengetahui bahwa undangan tersebut hanya ditujukan kepada ketua partai politik. Sedangkan, Ganjar baru mengetahui undangan untuk dirinya dari KPU pada pagi hari.

"Saya baru terima pagi ini. Semalam saya tanya staf saya tidak ada undangan," ucapnya.

Meski sudah mengetahui di pagi harinya, Ganjar mengaku tidak bisa hadir ke KPU di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih karena sedang berada di Yogyakarta.

"Kebetulan saya di Jogja, jadi tidak bisa hadir," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement