Temui Presiden Jokowi, Prabowo dan Gibran Tiba di Istana

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/4/2024) malam.

Pantauan di lokasi, Prabowo dan Gibran tiba sekitar pukul 19.30 WIB.Nampak keduanya menggunakan mobil Toyota Alphard berwarna putih.

Para pewarta hanya dapat memantau dan mengambil gambar kedatangan Prabowo dan Gibran beserta rombongan dari kejauhan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo-Gibran berangkat bersama dari Rumah Dinas Menteri Pertahanan (Menhan) di Widya Chandra, Jakarta Selatan sekitar pukul 19.16 WIB.