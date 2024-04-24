Gempa M4,2 Guncang Wilayah Bolaang Uki Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada Rabu (24/4/2024) sekira pukul 19.30 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.08 Lintang Selatan - 124.16 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 24-Apr-2024 19:30:37WIB, Lok:0.08LS, 124.16BT (54 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:74 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)