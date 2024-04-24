Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masih Ingat Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang, Begini Kabar Terbarunya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:05 WIB
Masih Ingat Rumah Tua Dihimpit Apartemen Mewah di Tanah Abang, Begini Kabar Terbarunya
Rumah dihimpit apartemen (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bangunan rumah tua yang sempat viral pada tahun 2019 silam lantaran berada di tengah-tengah himpitan apartemen mewah di Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga kini masih berdiri kokoh.

Kondisi rumah tua itu pun menjadi fenomena unik tersendiri di kalangan masyarakat. MNC Portal pun mengulas kabar terbaru dari rumah yang dihimpit oleh apartemen itu.

Rumah tersebut berada di Jalan Kh Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan rumah milik pasangan suami istri yang sudah lanjut usia bernama Elis dan Chairul Bahri. Rumah milik Elis itu berada tepat di kawasan apartemen Thamrin Executive Residence.

Untuk bisa melihat rumah milik Elis, seseorang harus masuk dari gerbang pintu masuk apartemen tersebut. Pasalnya, pada bagian depan dan kanan rumah milik Elis, terdapat tembok milik apartemen, sedangkan di bagian belakang dan kanannya juga merupakan bangunan apartemen.

Di sisi kiri rumah tersebut juga merupakan area milik apartemen yang tampak luas hingga menembus ke pintu masuk apartemen. Rumah yang berdiri sebelum zaman kemerdekaan Indonesia itu pun kini tampak sangat tua, genteng dan pondasi bangunan yang terbuat dari kayu terlihat lapuk ditelan waktu.

Cat berwarna putih pada bagian temboknya pun terlihat kusam dan terkelupas. Tanah dari rumah tua juga tampak lebih rendah dibandingkan tanah di area apartemen, di bagian sisi kanannya terdapat pohon kecil, dan sedikit lebih ke kiri terdapat pintu dan jendela yang tampak telah lapuk pula dimakan usia.

