INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buka Rakornas Penanggulangan Bencana di Bandung, Begini Pesan Wapres

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:02 WIB
Buka Rakornas Penanggulangan Bencana di Bandung, Begini Pesan Wapres
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024).

Wapres mengingatkan bahwa penanggulangan bencana di Indonesia harus cermat dan inovatif. Mengingat, Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana.

"Banyaknya kabupaten kota se-Indonesia yang masih memiliki Indeks Risiko Bencana tingkat tinggi, juga menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif," kata Wapres mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan seluruh langkah dan rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sini lah, kata Wapres, segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya, guna melindungi masyarakat dari risiko bencana. "Selaras dengan upaya ini, penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja Kepala Daerah."

Sebab, Wapres mengatakan mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup, yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya ingin tekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif, harus dieksekusi secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat," ujarnya.

1 2
      
