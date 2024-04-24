Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapuspen: Anggota TNI yang Tersambar Petir Masih dalam Perawatan di Rumah Sakit

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:29 WIB
Kapuspen: Anggota TNI yang Tersambar Petir Masih dalam Perawatan di Rumah Sakit
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dua anggota TNI yang berasal dari satuan AD dan AL tersambar petir saat sedang melakukan penjagaan di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur. Kejadian, diperkirakan pukul 15.20 WIB, Rabu (23/4/2024) sore.

Dari data yang dihimpun, anggota TNI AD itu berinisial Prada A, dari Satuan Kerja (Satker) Mako Akademik TNI. Sedangkan anggota TNI AL berpangkat Kls Bek DS dengan jabatan TA Subdis Jabatmil Satker Disminpersal.

Sambaran itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB, kala itu terdengar bunyi petir yang keras, tak lama pada pukul 15.22 WIB, dua orang anggota TNI itu pun sudah terjatuh karena tersambar.

Pada pukul 15.28 WIB, seorang anggota TNI AL dibawa ke Satkes Mabes AL dan anggota TNI AD dibawa ke Satkes Mabes TNI menggunakan Mobil Tamu.

Pertolongan pertama terhadap korban anggota TNI AL berpangkat Kls Bek DS dilakukan pukul 15.30 WIB oleh tim UGD Satkes Mabesal.

Sementara anggota TNI AD Prada A dilakukan pertolongan pertama oleh tim UGD Satkes Mabes TNI sekitar pukul 15.35 WIB.

Guna penanganan lebih lanjut, kedua anggota TNI AD dan TNI AL dievakuasi kembali oleh Tim Satkes ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur pada pukul 16.15 WIB.

Halaman:
1 2
      
