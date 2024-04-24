Waketum PKB Bilang Pertemuan dengan Prabowo Bukan soal Jatah Menteri

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menegaskan pertemuan elite partainya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) siang, tidak membahas jatah kursi menteri dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

"Enggak ada, enggak ada (bahas kursi menteri -red)," kata Jazilul kepada wartawan usai pertemuan tertutup itu.

Jazilul menegaskan bahwa pertemuan Prabowo bersama jajaran elit Gerindra dengan PKB dalam rangka silahturahmi sambil menitip visi perjuangan PKB untuk mengarungi pemerintahan periode 2024-2029.

"Yang jelas hari ini silaturahim sambil menitipkan visi perjuangan PKB," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menitipkan delapan agenda perubahan ke Presiden terpilih ke-8, Prabowo Subianto saat bertemu di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat.

"Tadi PKB juga menyampaikan kepada pak Prabowo sebagai presiden terpilih, 8 agenda perubahan PKB, dimana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08 (Presiden RI ke-8 -red) kira-kira begitu untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan pak Prabowo di masa yang akan datang," kata Cak Imin usai pertemuan secara tertutup.