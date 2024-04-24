Gempa M3,3 Guncang Sukabumi Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:26 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 24-Apr-2024 21:26:43WIB, Lok:6.84LS, 106.50BT (17 km BaratLaut KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:127 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )