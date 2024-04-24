Panglima TNI Pimpin Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024

JAKARTA - Apel Bersama Wanita TNI kembali digelar dalam rangka Hari Kartini Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Evi Agus Subiyanto, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghormatan terhadap para pahlawan wanita Indonesia yang dapat menjadi contoh serta mempertebal semangat kejuangan Wanita TNI dalam tantangan tugas ke depannya.

BACA JUGA: Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap

“Apel Bersama Wanita TNI ini untuk merefleksikan semangat emansipasi wanita, Wanita TNI merupakan prajurit yang handal, untuk itu manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada guna meraih prestasi Wanita TNI yang Prima dan siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju,” ucapnya dalam keterangan yang diterima.

Selaras dengan tema pada Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024 yaitu “Wanita TNI Yang Prima Siap Mendukung Terwujudnya Pertahanan Yang Tangguh Untuk Indonesia Maju”, Panglima TNI juga mengatakan Wanita TNI selalu mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan zaman.

“Tema ini merupakan penegasan komitmen dan tekad Wanita TNI pada era milenial untuk berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.