Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Pimpin Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:50 WIB
Panglima TNI Pimpin Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024
Panglima TNI Agus Subiyanto (Foto : Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Apel Bersama Wanita TNI kembali digelar dalam rangka Hari Kartini Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi, Evi Agus Subiyanto, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2024).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghormatan terhadap para pahlawan wanita Indonesia yang dapat menjadi contoh serta mempertebal semangat kejuangan Wanita TNI dalam tantangan tugas ke depannya.

“Apel Bersama Wanita TNI ini untuk merefleksikan semangat emansipasi wanita, Wanita TNI merupakan prajurit yang handal, untuk itu manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang ada guna meraih prestasi Wanita TNI yang Prima dan siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju,” ucapnya dalam keterangan yang diterima.

Selaras dengan tema pada Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2024 yaitu “Wanita TNI Yang Prima Siap Mendukung Terwujudnya Pertahanan Yang Tangguh Untuk Indonesia Maju”, Panglima TNI juga mengatakan Wanita TNI selalu mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan zaman.

“Tema ini merupakan penegasan komitmen dan tekad Wanita TNI pada era milenial untuk berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement