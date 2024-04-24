Prabowo-Gibran Bertemu Jokowi di Istana Selama 2 Jam

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (24/4/2024) malam.

Dari informasi yang diperoleh MNC Portal Indonesia, Prabowo dan Gibran tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 19.30 WIB, selang dua jam kemudian sekira pukul 21.42 WIB iring-iringan yang membawa keduanya meninggalkan Istana.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka ikut menumpang di dalam mobil yang sama dengan Prabowo, berselang sekitar dua jam, mobil tersebut keluar melalui pintu yang sama saat datang.

Adapun kedatangan keduanya di Istana melalui pintu di sisi Jalan Medan Merdeka Utara.

Hingga saat ini, berlum diketahui pembahasan ketiganya saat bertemu di Istana Kepresidenan.

(Angkasa Yudhistira)