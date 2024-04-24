Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyakit DBD di Depok Melonjak hingga 723 Kasus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |06:09 WIB
Penyakit DBD di Depok Melonjak hingga 723 Kasus
Demam Berdarah Dengue (Foto: Dok Okezone)
DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengungkap terjadi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) selama periode Januari-Maret 2024 hingga ribuan kasus.

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan bahwa kasus DBD pada bulan Maret 2024 tembus 723 kasus. Sehingga total dari periode Januari-Maret tercatat sebanyak 1.253 kasus DBD di Kota Depok dengan rincian Januari sebanyak 202 kasus dan Februari sebanyak 328 kasus.

"Peningkatan risiko penularan dengue dipengaruhi oleh El Nino di tahun 2023 dan perubahan iklim menuju fenomena La Nina yang diperkirakan muncul di Bulan September," kata Mary dalam keterangannya dikutip, Rabu (24/4/2024).

"Kemungkinan kenaikan kasus ini masih terjadi sampai pancaroba selesai yaitu di pertengahan tahun 2024," tambahnya.

Kemudian, Mary menyebut terdapat tiga kasus kematian akibat DBD sepanjang Januari-Maret 2024 di wilayah Pancoran Mas, Cimanggis, dan Cinere dengan masing-masing satu kasus.

Sebelumnya, Mary menjelaskan penyakit DBD hingga kini belum ada obatnya. Namun, dapat dilakukan upaya pencegahan oleh masyarakat.

"Kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian nyamuk menular dan membatasi kematian karena DBD harus ditingkatkan," ujarnya.

