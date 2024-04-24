Jalan Ambles, Hindari Simpang Merpati-Leli Raya Depok

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) merespons dengan mengirimkan satu regu Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan penanganan jalan amblas di persimpangan Jalan Leli dengan Jalan Merpati Raya, Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok.

Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianty mengimbau pengendara roda empat untuk mencari jalan alternatif akibat jalan amblas dengan panjang mencapai 7 meter tersebut.

"Pengguna roda empat harap cari jalur alternatif lain. Karena longsor memiliki kedalaman 1 meter dengan panjang 7 meter. Tidak bisa dilalui. Hanya roda dua yang bisa dan pejalan kaki," kata Citra dalam keterangannya dikutip, Rabu (24/4/2024).

Citra menyebut, amblasnya jalan diakibatkan hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Gorong-gorong yang berada di bawahnya tidak kuat menahan gerusan air secara terus menerus.

"Jalan di atas gorong-gorong jadi rusak, karena terkikis dan berlubang. Akibatnya timbul retakan dan berujung amblas. Penanganan lebih lanjut dilakukan dengan pemasangan box culvert. Kemudian, di over lay dengan aspal," ujarnya.

Lebih lanjut, Citra meminta masyarakat yang melintasi jalan tersebut agar berhati hati dan tetap waspada terhadap keretakan susulan. Pihaknya juga sudah memasang rambu pembatas dengan bambu maupun kayu.

"Masyarakat bisa lewat Jalan Nusantara, Jalan Gurame dan jalan sekitar untuk menuju Jalan Tanah Baru," tuturnya.

(Arief Setyadi )