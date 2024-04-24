Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Bekasi Genjot Kinerja Kelurahan Lewat Perlombaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |07:40 WIB
Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Bekasi Genjot Kinerja Kelurahan Lewat Perlombaan
Peningkatan kinerja kelurahan di Bekasi didorong lewat perlombaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Bekasi melakukan klarifikasi Lapangan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024. Setidaknya ada 10 kelurahan di Kota Bekasi yang terpilih.

Adapun Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya; Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede menjadi yang pertama yang dilakukan klarifikasi. Dari klarifikasi lapangan ini, ada sejumlah indikator penilaian.

Penilaian dalam lomba ini mencakup beberapa indikator, termasuk Bidang Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, dan Bidang Kewilayahan. Berbagai aspek seperti Posyandu, Kampung KB, Rumah Sehat, Tanaman Toga, Sekretariat PKK, Paud, Poskamling, Tempat UMKM Unggulan, Koperasi Berprestasi, dan hasil Swadaya masyarakat seperti ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam penilaian tersebut.

Menurut Ketua Tim Klarifikasi Lapangan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun 2024, Lia Erliani, timnya akan memilih yang terbaik dari 10 Kelurahan tersebut. Kemudian, yang terpilih itu akan mewakili Kota Bekasi di tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Kami pemerintah terus berikan motivasi hingga tingkat kelurahan, harapannya meningkatkan kualitas pengelolaan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik lebih baik, itu merupakan salah satu tujuan kami," tutur Lia dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/4/2024).

