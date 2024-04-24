Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Akan Dimakamkan di Samping Makam Suaminya di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:52 WIB
Pemakaman pemilik Mustika Ratu Mooryati Soedibyo di Bogor (foto: MPI/Putra)
Pemakaman pemilik Mustika Ratu Mooryati Soedibyo di Bogor (foto: MPI/Putra)
BOGOR - Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo akan dimakamkan di area pemakaman keluarga di wilayah Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Almarhumah akan dimakamkan di samping mendiang suami Soedibyo Purbo Hadiningrat.

Pantauan MNC Portal, tampak sejumlah aparat TNI, Polri serta kerabat sudah di lokasi untuk menyambut iring-iringan jenazah dari Jakarta. Adapun lokasi pemakaman itu berada di dalam area Taman Pembibitan Obat Tradisional Mustika Ratu.

Tenda berwarna putih merah pun sudah berdiri di depan sebuah pendopo yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Mooryati Soedibyo. Tepat di samping liang lahatnya, terdapat makam sang suami yakni Soedibyo Purbo Hadiningrat.

"Iya (di samping makam suami), pak Dibyo," kata salah satu kerabat di lokasi, Rabu (24/4/2024).

Sebelumnya, pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo wafat pada pada Rabu (24/4/2024) dini hari. Jenazah akan dimakamkan secara militer di Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

"Dengan rasa duka cita yang mendalam, kami menyampaikan bahwa salah satu perempuan terbaik Indonesia, Ibu Dr. BRA. Mooryati Soedibyo, telah meninggalkan kita dalam kedamaian pada hari Rabu, jam 1.00 WIB dini hari, tanggal 24 April 2024, pada usia 96 tahun," tulis pesan singkat dari keluarga almarhumah yang diterima.

Mooryati Soedibyo selama ini dikenal sebagai perempuan yang sangat aktif dan memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara.

"Beliau menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai telah berjasa dalam berbagai bidang pada bangsa dan negara dalam upacara khusus di Istana Negara, tahun 2009 lalu dan juga sempat aktif di dunia politik bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua MPR-RI periode 2004 - 2009," tulis keluarga dalam keterangan resminya.

