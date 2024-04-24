Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bagikan Nasi Kotak, Gibran Minta Warga Awasi Program Makan Siang Gratis

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:56 WIB
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden RI terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Gibran Rakabuming Raka meminta warga untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi program makan siang gratis agar tepat sasaran.

Hal tersebut ia sampaikan saat bersilahturahmi dan syukuran memberikan nasi kotak serta susu kotak kepada ratusan warga di lapangan Masjid Jami Daarul Falah Rumah Susu Muara Baru, Jakarta Utara pada Rabu (24/4/2024) siang.

BACA JUGA:

KPU Pastikan Telah Kirim Undangan Penetapan Prabowo-Gibran ke Ganjar-Mahfud 

"Selamat siang bapak ibu dan juga adik-adik yang saya lihat semangat semua. Mohon maaf tadi nunggunya lama ya. Saya jam 10-12an harus ke KPU dahulu. Hari ini ada penetapan SK dari KPU, jadi saya mohon maaf kalau bapak ibu menunggu nya terlalu lama. Terima kasih untuk sambutan antusiasme warga Muara Baru," ujar Gibran.

Gibran menjelaskan hal tersebut menjadi alasan dirinya ingin bersilaturahmi dengan para warga khususnya di daerah padat penduduk.

"Karena sekali lagi di sini banyak ibu-ibu, sudah sering dipaparkan Pak Prabowo kita nanti ada program pengentasan stunting, salah satunya program makan siang gratis," kata Gibran Rakabuming Raka.

Gibran meminta warga untuk berpartisipasi aktif baik melalui media sosial maupun saluran resmi untuk mengawasi berbagai program pemerintahannya agar dapat berjalan dengan baik tanpa salah sasaran ataupun penyimpangan.

"Bapak ibu dapat mengawal program ini agar bisa berjalan dengan lancar. Kita ingin mengawal adik-adik kita jangan ada yang stunting atau kurang gizi, kita ingin perhatikan pendidikannya," pungkas Gibran.

Sebagai diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Rabu (24/4/2024). 

BACA JUGA:

Momen Gibran Ngobrol Santai dengan Anies saat Penetapan Presiden-Wakil Presiden Terpilih 

Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Senin (21/4/2024) lalu.

Ketua KPU, Hasil Asyari membacakan berita acara rapat pleno penetapan capres-cawapres terpilih yakni, Berita Acara : 252/PL.01.9-BA/05/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
