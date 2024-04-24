Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pertahankan HP, Siswa SMPN 2 Depok Dibacok Kawanan Dibegal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:58 WIB
Pertahankan HP, Siswa SMPN 2 Depok Dibacok Kawanan Dibegal
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

DEPOK - Seorang siswa SMP Negeri 2 Kota Depok berinisial DT, menjadi korban begal hingga mengalami 10 jahitan usai tersabet senjata tajam (sajam) milik pelaku, di Jalan Anggrek 5 RT 02 RW 04, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (24/4/2024) siang hari bolong.

"Betul (ada insiden pembegalan korban bocah SMP)," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi.

Made menjelaskan, kronologis berawal sekira pukul 13.30 WIB korban berniat pulang ke rumah seorang diri dari sekolah SMPN 2 saat mau sampai rumah di Jalan Anggrek 5, korban dipepet oleh motor berboncengan yang menanyakan alamat kepada korban.

Ia menyebut, bahwa korban dilarikan ke RS Hermina dan harus dilakukan 10 jahitan atas luka yang dialaminya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
