HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Begal di Depok Alami Luka Robek, Polisi: Modus Pelaku Pura-Pura Tanya Alamat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |19:39 WIB
Korban Begal di Depok Alami Luka Robek, Polisi: Modus Pelaku Pura-Pura Tanya Alamat
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Seorang bocah SMP Negeri 2 Depok berinisial DT menjadi korban begal hingga mengalami 10 jahitan usai tersabet senjata tajam (sajam) milik pelaku di Jalan Anggrek, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (24/4/2024) siang.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi mengatakan bahwa korban DT dipepet dua orang pengendara motor berboncengan dengan modus pura-pura menanyakan alamat.

"Betul (korban begal alami 10 jahitan). Keterangan awal Korban, saat pulang dari sekolah di daerah Jalan Anggrek Depok Jaya dipepet 2 orang pengendara motor, pura-pura nanya alamat, tiba-tiba HP-nya dirampas," kata Tri saat dikonfirmasi.

Tri menyebut jajarannya tengah menelusuri keterangan saksi dan CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap pelaku begal sadis tersebut.

"Kita masih telusuri keterangan saksi lain dan CCTV di lokasi," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
