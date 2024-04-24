Pemkot Tangsel Sabet Penghargaan Standar Pelayanan Minimal dari Kemendagri

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel), Rabu (24/4/2024). Kali ini, Pemkot Tangsel berhasil menduduki peringkat kedua dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dengan kategori terbaik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, secara resmi memberikan penghargaan tersebut kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan.

Dalam tanggapannya, Pilar Saga Ichsan menyampaikan kegembiraannya atas pencapaian yang diraih oleh kota yang masih muda ini. Meskipun berada di peringkat kedua, Tangerang Selatan berhasil mengungguli Kota Tangerang, hanya kalah dari Kota Makassar.

"Alhamdulillah, Tangerang Selatan kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk standar pelayanan minimal. Kita juara kedua untuk kota seluruh Indonesia. Pertama adalah Makassar, kedua Kota Tangsel, dan ketiga adalah Kota Tangerang," ujar Pilar dalam keterangannya.

Meskipun meraih prestasi yang membanggakan, Pilar tetap menekankan pentingnya untuk tidak berpuas diri. Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi bagi Pemkot Tangsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ini penghargaan buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu buat Pemkot Tangsel agar dapat memberikan pelayanan yang terus lebih baik lagi untuk masyarakat tangsel ke depannya. Mudah mudahan bisa jadi semangat Tangsel ke depannya," ujarnya.

(Arief Setyadi )