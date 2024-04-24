Kronologi Anggota TNI Tersambar Petir di Depan Mabes Cilangkap

JAKARTA - Anggota TNI dilaporkan tersambar petir di depan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2024).

"Benar (anggota TNI tersambar petir)," kata Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar.

Pihaknya TNI belum merinci kondisi terkini para korban. Saat ini mereka sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat setelah insiden tersambar petir.

"Sekarang sudah mendapat perawatan di RS," ujarnya.

Dalam video uang beredar, beberapa orang mengangkat anggota TNI yang menjadi korban sambar petir tersebut. Salah seorang saksi mengatakan peristiwa terjadi pada tadi sore yang bekerja di sekitar lokasi kejadian, mendengar gelegar petir.

"Jadi kebetulan itu depan kantor saya kak, pas posisi ada petir tiba-riba nyamber kayak bom meledak, setelah itu selang beberapa menit terdengar orang minta tolong, pas saya langsung keluar dan didepan kantor tiba-tiba sudah banyak orang yang ngerubungin seperti di video," katanya.

Berdasarkan keterangan yang diterima, kronologi kejdian bermula sekira pukul 15.20 WIB terdengar Bunyi petir menggelegar. Kemudian sekira pukul 15.22 WIB, terlihat orang yang berada di sekitar datang membantu korban, didapati 2 orang terjatuh.

Lalu pada pukul 15.28 WIB, satu orang korban terlihat anggota TNI AL dibawa ke Satkes Mabes AL dan satu orang korban TNI AD dibawa ke Satkes Mabes TNI menggunakan mobil tamu.