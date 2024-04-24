Hujan Lebat Sore hingga Malam Sejumlah Kawasan di Jakarta Kebanjiran

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta mendata sejumlah wilayah di DKI Jakarta kebanjiran karena hujan yang mengguyur sejak sore hingga malam hari, Rabu (23/4/2024).

"BPBD mencatat genangan yang ada saat ini masih terjadi di 5 RT atau 0.016% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Jalan Tergenang 1 Ruas Jalan," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M. Yohan dalam keterangan tertulisnya.

Lima RT yang terendam banjir itu terdapat di wilayah Mampang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter.

"Jakarta Selatan terdapat 5 RT yang terdiri dari, Kelurahan Pela Mampang, penyebabnya curah hujan tinggi dan Luapan Kali Mampang," ungkap Yohan.

Sementara itu satu ruas jalan di Jalan Kemang Utara IX Kel. Duren tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan terendam air dengan ketinggian 20 cm.

Yohan melanjutkan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

"BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)