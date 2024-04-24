Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |23:29 WIB
Satu Anggota TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengungkapkan salah satu anggota TNI AD bernama Ardiansyah telah meninggal dunia karena tersambar petir pada sore tadi.

Meninggalnya Prada Ardianyah, kata Nugraha, dikarenakan adanya pendarahan di telinga yang cukup parah sehingga nyawanya tak terselamatkan.

"Prada Ardiansyah meninggal dunia, pendarahan di telinga," ucap Nugraha saat dihubungi, Rabu (24/4/2023) malam.

Sebelumnya diberitakan, dua anggota TNI yang berasal dari satuan AD dan AL tersambar petir saat sedang melakukan penjagaan di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur. Kejadian, diperkirakan pukul 15.20 WIB, Rabu sore.

Dari data yang dihimpun, anggota TNI AD itu berinisial Prada A, dari Satuan Kerja (Satker) Mako Akademik TNI. Sedangkan anggota TNI AL berpangkat Kls Bek berinisial DS dengan jabatan TA Subdis Jabatmil Satker Disminpersal.

Sambaran itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB, kala itu terdengar bunyi petir yang keras, tak lama pada pukul 15.22 WIB, dua orang anggota TNI itu pun sudah terjatuh karena tersambar.

Pada pukul 15.28 WIB, seorang anggota TNI AL dibawa ke Satkes Mabes AL dan anggota TNI AD dibawa ke Satkes Mabes TNI menggunakan Mobil Tamu.

