HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Gibran Sudah Tak di PDIP, Airlangga: Masuk Keluarga Besar Golkar

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |02:03 WIB
Jokowi dan Gibran Sudah Tak di PDIP, Airlangga: Masuk Keluarga Besar Golkar
Jokowi dan Airlangga Hartarto (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menanggapi kabar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka yang bukan lagi bagian dari PDI-Perjuangan (PDIP).

Airlangga mengatakan, Jokowi dan Gibran memiliki kedekatan dengan partai yang dipimpinnya itu. Ditambah, cawapres terpilih periode 2024-2029 telah mendapat mandat resmi dari rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar.

"Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme rapimnas resmi," kata Airlangga kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

"Jadi, bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," imbuhnya.

Airlangga menambahkan jika Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik seperti Jokowi dan Gibran.

"Tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas pak presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam dua periode beliau," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
