Pertandingan Selesai, Sambut Era Baru Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (Foto: MPI)

JAKARTA - Tanggal 24 April 2024 jadi momen bersejarah bagi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan seluruh rakyat Indonesia. Tanggal itu menandai akhir dari salah satu pesta demokrasi terbesar yang pernah diadakan dan menyongsong kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk Indonesia.

Pada tanggal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Senin (21/4/2024) lalu.

Ketua KPU, Hasyim Asyari membacakan berita acara rapat pleno penetapan capres-cawapres terpilih yakni, Berita Acara : 252/PL.01.9-BA/05/2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Rabu.

Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tersebut, Pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara.

“Dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi,” jelas Hasyim Asyari.

Selanjutnya, hasil penetapan tersebut kemudian ditandatangani oleh masing-masing Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pertandingan Selesai

Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kontestasi politik telah selesai. Ia mengajak seluruh unsur untuk bekerja sama dalam membangun negeri.

“Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai. Pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan,” kata Prabowo.

Setelah Pemilu 2024 selesai, lanjut Prabowo, kini rakyat menuntut agar seluruh unsur bisa bekerja dan berjuang bersama untuk membawa kebaikan, kesejahteraan dan memberantas korupsi di tanah air.