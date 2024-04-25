Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewas Jadwalkan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Ini Perkaranya

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:32 WIB
Dewas Jadwalkan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Ini Perkaranya
Nurul Ghufron. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Lembaga Antirasuah, Nurul Ghufron. 

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebutkan, sidang etik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Ghufron itu bakal digelar Kamis (2/5/2024). 

"Sidangnya mulai tanggal 2 Mei," kata Albertina kepada wartawan, Rabu (24/4/2024). 

 BACA JUGA:

Dalam kasus tersebut, turut dilaporkan Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata. Namun, Albertina menyebutkan hanya Ghufron yang lanjut ke tahap sidang. 

"Yang disidangkan Pak NG," ujarnya. 

